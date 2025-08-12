Шовковский прокомментировал вылет "Динамо" от "Пафоса" из квалификации Лиги чемпионов

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевляне уступили кипрскому "Пафосу" со счетом 0:2 .

- Удивил ли вас чем-нибудь "Пафос" в сегодняшней игре?

– Меня больше удивила наша игра.

– Какое звено в "Динамо" вы сейчас считаете самым слабым?

– Нам нужно усиливать все звенья. Если мы говорим о команде, то нужно принимать во внимание то, что она состоит из игроков нашей академии и украинских исполнителей. Чтобы играть на самом высоком уровне, нужно очень ощутимо усиливаться. Потому что мы уступаем как индивидуально, так и в командных действиях. И это сегодня было видно.

– Какая ситуация с Денисом Поповым? Как он себя чувствует?

– Его беспокоит икроножная мышца, он почувствовал его и попросил замену. Он нам об этом сообщил, и мы уже были готовы к тому, что у него может возникнуть проблема, – цитирует Шовковского официальный сайт "Динамо".

Отметим, что в первом матче, который состоялся в польском Люблине, чемпион Украины проиграл обладателю "золота" чемпионата Кипра со счетом 0:1.

Так что уступив "Пафосу" со счетом 0:3 по сумме двух встреч, "Динамо" вылетело из квалификации Лиги чемпионов и продолжит выступления в раунде плей-офф отбора Лиги Европы.

В борьбе за место в основном этапе Лиги Европы "бело-синие" посоревнуются с победителем противостояния "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). В первом матче израильский коллектив в гостях выиграл со счетом 2:1. Ответный поединок состоится 14 августа, в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, "Динамо" стартовало в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому подопечные Шовковского гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.