Шовковский высказался о разгромном поражении "Динамо" от "Лацио" в стартовом туре Лиги Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал разгромное поражение от римского "Лацио" в матче первого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Номинально домашний для "бело-синих" поединок на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге завершился со счетом 0:3 в пользу итальянского клуба.

"Безусловно, очень досадно проигрывать матчи, особенно на старте, да и вообще с таким счетом. Но на таком уровне соперники не прощают ошибки. Мы подарили оппоненту два гола, которые были забиты через центральную зону. Мы еще посмотрим эти моменты, разберем их, но давать сопернику такую фору недопустимо.

Мы выходили на эту игру и стремились играть именно в футбол. Можно было закрыться, ждать, но я хочу дать своим игрокам возможность играть в футбол, создавать комбинации, завершать их. У нас были возможности, но мы пропустили из-за ошибок именно в центре защиты. И что-то добавить по этому поводу мне сложно. Это, вероятно, свидетельствует о классе "Лацио" – когда есть такие возможности, они их используют.

Не могу сказать, что травма Себальоса как-то особенно повлияла. Но, опять же, повторюсь, что мы допустили значительные ошибки, и именно эти ошибки в оборонительных действиях. Не буду останавливаться на отдельных футболистах, но, по моему мнению, мы не имеем права позволять сопернику так просто проходить через центр обороны и давать возможность забивать мячи", – цитирует Шовковского официальный сайт "Динамо".

Во втором туре Лиги Европы киевляне 3 октября на выезде сыграют с немецким "Хоффенхаймом". Перед этим динамовцы 29 сентября приедут в гости к "Левому Берегу" в рамках чемпионата Украины.

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Все соперники "Динамо" в основном раунде Лиги Европы: "Рома" (Италия), "Лацио" (Италия), "Ференцварош" (Венгрия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Галатасарай" (Турция), "Виктория" Пльзень (Чехия), РФШ (Латвия), "Хоффенхайм" (Германия).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Читайте также:

Громкая сенсация: определился соперник сборной Украины в четвертьфинале чемпионата мира-2024 по футзалу

Мбаппе получил травму: на сколько выбыл лидер "Реала"

Чемпион мира и четырехкратный победитель Лиги чемпионов завершил карьеру в 31 год