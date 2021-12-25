Штраф и пустые трибуны: чемпиона Украины наказали за расизм во время матча УПЛ

Штраф и пустые трибуны: чемпиона Украины наказали за расизм во время матча УПЛ

Киевский клуб приговорен к одному матчу при пустых трибунах.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес ряд решений по футбольному клубу "Динамо" Киев.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Отмечается, что столичный клуб получил приговор в проведение одного матча при пустых трибунах условно и штраф в размере 250 тысяч гривен за проявления расизма, зафиксированные во время матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу против "Ворсклы". Испытательный срок для киевского клуба установлен до конца сезона 2021/2022. В случае выявления повторных нарушений условное наказание по проведению матча при пустых трибунах станет реальным.

Также столичный клуб был оштрафован на 50 тысяч гривен за оскорбительный баннер, который фанаты команды вывесили во время матча 10-го тура чемпионата Украины против донецкого "Шахтера". Кстати, вице-чемпион Украины получил идентичный штраф за поведение своих болельщиков на этом же матче.

Кроме того, киевлянам придется заплатить еще 50 тысяч гривен за некорректные изречения ассистента главного тренера Эмиля Караса, у которого на днях умер отец, в адрес арбитра матча "Мариуполь" — "Динамо".

Напомним, что нападающий полтавской "Ворсклы" Лукас Ранжел заявил, что подвергся расистским оскорблениям во время матча против киевского "Динамо". Бразильский футболист утверждал, что дискриминация в его сторону была как от болельщиков на НСК "Олимпийский", так и одного из игроков столичного клуба.