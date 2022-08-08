Штурм — Динамо: где смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов и прогнозы букмекеров

Во вторник, 9 августа, киевское "Динамо" проведет второй поединок 3-го отборочного ранда Лиги чемпионов сезона-2022/23 против австрийского "Штурма".
Первый матч между "бело-синими" и вице-чемпионом Австрии состоялся 3 августа в Польше и завершился минимальной победой украинского коллектива со счетом 1:0.
Ответный поединок команды проведут во вторник, 9 августа, в Граце на стадионе "Меркур-Арена". Начало игры – в 21:30 по киевскому времени.
Где смотреть матч Штурм – Динамо
Противостояние киевского и австрийского клубов будет транслироваться на OTT-сервисе setantasports.com. Также эту игру с 10-минутным опозданием покажет 2+2. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.
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Прогнозы букмекеров на матч Штурм – Динамо
Небольшим фаворитом этой встречи являются хозяева. Так, коэффициент победы "Штурма" оценивается в 2,37. Ничья – 3,26. Победа "бело-синих", в свою очередь, равна 3,03.
- Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" — "Штурм" выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где за путевку в групповой этап сразится с сильнейшим в дуэли "Бенфика" (Португалия) — "Митьюлланд" (Дания).
- Неудачник двухматчевой встречи между "Динамо" и "Штурмом" сразу попадет в групповой этап Лиги Европы.