Штурм – Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Текстовый репортаж ответного поединка 3-го отборочного ранда Лиги чемпионов сезона-2022/23 между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом".

Первый матч между "бело-синими" и вице-чемпионом Австрии состоялся 3 августа в Польше и завершился минимальной победой украинского коллектива со счетом 1:0.

Ответный поединок команды проведут во вторник, 9 августа, в Граце на стадионе "Меркур-Арена". Начало игры – в 21:30 по киевскому времени.

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Во втором раунде отбора киевляне прошли турецкий "Фенербахче" ;

; Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" — "Штурм" выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где за путевку в групповой этап сразится с сильнейшим в дуэли "Бенфика" (Португалия) — "Митьюлланд" (Дания) ;

; Неудачник двухматчевой встречи между "Динамо" и "Штурмом" сразу попадет в групповой этап Лиги Европы.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция второго поединка между украинским и австрийским клубами.