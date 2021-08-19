"Схватил, чтобы он не убежал": тренер, атаковавший с кулаками судью, прокомментировал инцидент в Кубке Украины

Специалист объяснил свои агрессивные действия.

Главный тренер "Олимпии" (Савинцы, Полтавская область) Александр Кулик прокомментировал скандальный инцидент после матча 2-го предварительного раунда Кубка Украины против "Волчанска" (Харьковская область), когда он с кулаками напал на судью Ростислава Дубину.

"Я не спорю, что мои действия были чересчур агрессивными. Нужно держать себя в рамках. Вопрос заключается в том, что такие… Не хочу сейчас лишних слов наговорить, ведь мне предстоит слушание КДК.

Не скажу, что это было целенаправленное убийство, но ошибки были. Я прекрасно понимаю, когда человек ошибается. Все ошибаются: и тренера, и игроки, и судьи. К этому вопросов нет.

Еще раз повторюсь, к 75-й минуте я не проронил ни слова в адрес арбитра. Но когда за десять минут, человек просто взял и… Понятно, что у меня произошел взрыв эмоций.

Неприятно, что во всех СМИ пишут, что я побил арбитра. Давайте начистоту. Никто арбитра не бил, ни одного удара я ему не нанес. Я его схватил за часть тела, чтобы он не убежал и ответил на мои вопросы", - цитирует Кулика Fanday.net.

Финальный матч Кубка Украины запланирован на 11 мая 2022 года.

Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".

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