Схватил соперника за горло: Мудрик эмоционально вступился за одноклубника в матче Кубка лиги (видео)

За свои действия Михаил был наказан желтой карточкой.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик стал участником небольшой стычки в конце четвертьфинального матча Кубка английской лиги против "Ньюкасла".

На 90+6-й минуте встречи бразильский полузащитник "сорок" Бруно Гимараес грубо сфолил против защитника "пенсионеров" Яна Матсена, буквально вытолкнув его за боковую линию.

Bruno — это thug. Не clearly got anger management issues. pic.twitter.com/NPakns6PDI — kimmoFC (@kimmoFC) December 19, 2023

21-летний нидерландец оказался на газоне и страдал от боли. В ответ Мудрик мгновенно подбежал к Гимараесу и схватил его за горло. Бразилец оттолкнул украинца, после чего между ними возникла словесная перепалка.

В ситуацию пришлось вмешаться арбитру, чтобы утихомирить страсти. В итоге Мудрик и Гимараес получили по желтой карточке.

В течение некоторого времени присоединиться к тому, что это Bruno. Добро пожаловать на Мудрик для backing его команды против того, что неприязненный идиот. pic.twitter.com/bohaancCSz — Will (@willreyner) December 19, 2023

Матч "Челси" – "Ньюкасл" завершился победой лондонцев в серии пенальти (4:2). В основное время команды не определили сильнейшего (1:1).

Мудрик вышел на поле со скамейки запасных всего на 78-й минуте, заменив Рахима Стерлинга. На 90+2-й минуте украинец воспользовался ошибкой Кирана Триппьера и забил гол, который перевел игру в серию пенальти. В серии послематчевых 11-метровых Михаил также был точным, что помогло ему команде выйти в полуфинал Кубка лиги.

Добавим, что в этом сезоне на счету Мудрика три гола и один ассист в 17 матчах за "Челси" во всех турнирах.

В чемпионате Англии команда Михаила сейчас занимает лишь десятую позицию, имея 22 очка после 17-ти туров. В следующем туре АПЛ подопечные Маурисио Почеттино 24 декабря на выезде сыграют против "Вулверхэмптона".

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