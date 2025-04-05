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Схватил тренера соперника за нос: Моуринью наказали за выходку в Турции – забавное видео
"Особенный" получил 3-матчевой "бан" за свой поступок после вылета из Кубка Турции.
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью получил дисквалификацию на три матча по итогам скандального инцидента с главным тренером "Галатасарая" Оканом Буруком, который произошел после четвертьфинального поединка Кубка Турции.
Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунджуоглу.
Стамбульское дерби завершилось поражением подопечных Моуринью со счетом 1:2 и вылетом из турнира.
После игры Моуринью подошел к Буруку и схватил его за нос. Коуч "Галатасарая" очень театрально упал на газон – забавное видео разлетелось по Сети.
По данным источника, Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции отстранил Моуринью на три матча за его выходку.
К 62-летнему португальскому специалисту применили смягченное наказание, поскольку действия Бурука перед тем, как Моуринью схватил его за нос, были квалифицированы как провокация.
Сейчас "Фенербахче" (65 очков) занимает второе место в чемпионате Турции. Команда Моуринью отстает от "Галатасарая" на 6 баллов, но имеет матч в запасе.
Ранее сообщалось, что Моуринью получил четырехматчевую дисквалификацию за расизм и унижение арбитра.