Схватил тренера соперника за нос: Моуринью наказали за выходку в Турции – забавное видео

Жозе Моуринью / © Associated Press

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Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью получил дисквалификацию на три матча по итогам скандального инцидента с главным тренером "Галатасарая" Оканом Буруком, который произошел после четвертьфинального поединка Кубка Турции.

Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунджуоглу.

Стамбульское дерби завершилось поражением подопечных Моуринью со счетом 1:2 и вылетом из турнира.

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После игры Моуринью подошел к Буруку и схватил его за нос. Коуч "Галатасарая" очень театрально упал на газон – забавное видео разлетелось по Сети.

По данным источника, Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции отстранил Моуринью на три матча за его выходку.

К 62-летнему португальскому специалисту применили смягченное наказание, поскольку действия Бурука перед тем, как Моуринью схватил его за нос, были квалифицированы как провокация.

Сейчас "Фенербахче" (65 очков) занимает второе место в чемпионате Турции. Команда Моуринью отстает от "Галатасарая" на 6 баллов, но имеет матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Моуринью получил четырехматчевую дисквалификацию за расизм и унижение арбитра.