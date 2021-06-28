Швеция - Украина: что сказал Шевченко на финальной пресс-конференции перед битвой 1/8 финала Евро-2020

Швеция - Украина: что сказал Шевченко на финальной пресс-конференции перед битвой 1/8 финала Евро-2020

До важной игры остается чуть более суток.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Швеции.

"По кадровому вопросу: Зубков продолжает восстановление, другие игроки здоровы. Сегодня будет предигровая тренировка, а завтра очень важная игра. Мы к ней готовы.

Команда очень хорошо сыграла в двух первых матчах на Евро, в третьем не удалось то, что мы планировали. Но мы вышли из группы, как и рассчитывали. У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитировать себя.

Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и дарить какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок.

Я не думаю, что Швеция очень сильно будет менять свой стиль. У них два неплохих нападающих, которые прекрасно двигаются. Швеция может прессинговать, может и отходить, и действовать агрессивно. Мы готовы к любому сценарию.

Мы должны быть осторожны в первую очередь на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать", - сказал Шевченко.

Матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт подробно освещает ситуацию вокруг первой в истории игры нашей сборной в плей-офф чемпионатов Европы и проведет онлайн-трансляцию поединка.

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах. Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.

в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала. Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

Евро-2020: украинские футболисты впервые в своей истории сыграют в 1/8 финала

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