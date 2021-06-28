Швеция - Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч плей-офф Евро-2020

Швеция - Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч плей-офф Евро-2020

"Сине-желтые" впервые в истории будут сражаться за выход в четвертьфинал континентального первенства.

Во вторник, 29 июня, сборная Украины проведет матч 1/8 финала Чемпионата Европы-2020. Соперником подопечных Андрея Шевченко будет команда Швеции.

Поединок состоится в шотландском Глазго, куда украинская сборная уже прибыла. Рассудит встречу на стадионе "Хэмпден Парк" опытный итальянец Даниэле Орсато. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что наша сборная впервые в истории сыграет в плей-офф чемпионатов Европы. "Сине-желтые" в третий раз принимают участие в финальном турнире континентального первенства, но в 2012-м и 2016 годах не могли преодолеть групповой этап.

Где смотреть матч Швеция - Украина

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы "Украина" и "Футбол 1". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина.

Прогнозы букмекеров на матч Швеция - Украина

Букмекеры больше верят в этом противостоянии в соперника команды Андрея Шевченко. На победу шведов в основное время принимаются ставки с коэффициентом 2.51. Ничья - 3.25. Успех нашей сборной - 3.15.

На выход скандинавов в следующий раунд плей-офф можно поставить с коэффициентом 1.74. На то, что сборная Украины станет четвертьфиналистом Евро-2020, коэффициент составляет 2.20.

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.

в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала. Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский пожелал нашей сборной победы в матче Евро-2020 и пошутил о Швеции.

Евро-2020: украинская сборная впервые в истории сыграет в 1/8 финала Чемпионата Европы

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