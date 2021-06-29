Швеция — Украина: "Нафтогаз" назовет скважину именем Шевченко в случае победы нашей сборной

"Нафтогаз" пообещал в случае победы над шведами назвать самую мощную украинскую скважину именем главного тренера сборной.

НАК "Нафтогаз Украины" присоединился к всеукраинскому флешмобу в поддержку сборной Украины накануне матча 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Швеции.

Об этом сообщает пресс служба компании.

"Нафтогаз" пообещал в случае победы над шведами назвать самую мощную украинскую скважину именем главного тренера Андрея Шевченко.

В компании вспомнили, что именно дубль Шевы принес Украине победу в предыдущей встрече со шведской командой, которая состоялась на Евро-2012.

"На игру со шведами у нас хорошая удача: на Евро-2012 дубль Андрея Шевченко принес нам победу 2:1", — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 29 июня, сборная Украины сыграет матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу-2020 (Евро-2020). Подопечные Андрея Шевченко встретятся с национальной командой Швеции. Украинцы впервые в своей истории сыграют в плейоф Чемпионатов Европы.

Евро-2020: футбольная сборная Украины впервые в истории сыграет в матче 1/8 финала чемпионата Европы

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку