Швеция — Украина: штаб национальной сборной усилили специалисты из "Манчестер Сити"

Их рекомендовал игрок сборной и "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

Накануне Евро-2020 к тренерскому штабу нашей сборной присоединились специалисты из "Манчестер Сити". Они отвечают за восстановление и реабилитацию игроков.

Об этом рассказал журналист Роман Бебех в YouTube-канале "Бомбардир".

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По его словам, специалистов рекомендовал игрок сборной и "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

"Александр Зинченко посоветовал людей, которые отвечают за реабилитацию футболистов с "Манчестер Сити". Они приехали из Англии и сейчас находятся с нашей командой. Они помогают в восстановлении — чтобы наши игроки быстрее восстанавливались, чтобы поднять их физическое состояние", — отметил журналист.

Бебех напомнил слова президента УАФ Андрея Павелко о том, что этот тренерский штаб сборной, наверное, самый дорогой в истории Украины.

"Тренерский штаб действительно большой. Там работают люди из Испании, Италии, Англии", — подытожил журналист.

Напомним, что сегодня, 29 июня, сборная Украины сыграет матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу-2020 (Евро-2020). Подопечные Андрея Шевченко встретятся с национальной командой Швеции. Украинцы впервые в своей истории сыграют в плейоф Чемпионатов Европы.

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