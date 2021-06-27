Швеция - Украина: стало известно, кто обслужит исторический матч "сине-желтых" в плей-офф Евро-2020

Поединок состоится 29 июня в Глазго.

УЕФА назначил арбитров на матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Швеции и Украины, который состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия).

Главным рефери поединка будет опытный 45-летний итальянец Даниэле Орсато. На линиях ему будут помогать соотечественники Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети.

Четвертый арбитр - Давиде Масса. Судьи VAR - Массимилиано Иррати, Марко Ди Белло, Филиппо Мели, Паоло Валери.

Отметим, что на Евро-2020 Орсато уже судил матчи Англия - Хорватия (1:0) и Испания - Польша (1:1). В первом поединке итальянец показал четыре желтые карточки. Во втором - шесть, и назначил пенальти в ворота поляков, который испанцы не реализовали.

Матч Швеция - Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт будет подробно освещать ситуацию вокруг первой в истории игры нашей сборной в плей-офф чемпионатов Европы и проведет онлайн-трансляцию поединка.

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах. Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.

в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала. Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

Евро-2020: украинская сборная впервые в истории сыграет в 1/8 финала Чемпионата Европы

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