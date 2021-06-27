Швеция - Украина: стало известно, кто обслужит исторический матч "сине-желтых" в плей-офф Евро-2020

Поединок состоится 29 июня в Глазго.
УЕФА назначил арбитров на матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Швеции и Украины, который состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия).
Главным рефери поединка будет опытный 45-летний итальянец Даниэле Орсато. На линиях ему будут помогать соотечественники Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети.
Четвертый арбитр - Давиде Масса. Судьи VAR - Массимилиано Иррати, Марко Ди Белло, Филиппо Мели, Паоло Валери.
Отметим, что на Евро-2020 Орсато уже судил матчи Англия - Хорватия (1:0) и Испания - Польша (1:1). В первом поединке итальянец показал четыре желтые карточки. Во втором - шесть, и назначил пенальти в ворота поляков, который испанцы не реализовали.
Матч Швеция - Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт будет подробно освещать ситуацию вокруг первой в истории игры нашей сборной в плей-офф чемпионатов Европы и проведет онлайн-трансляцию поединка.
- Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.
- Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.
- Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.