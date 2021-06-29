Швеция - Украина: Свитолина перед игрой нарядилась в футболку сборной, от которой "бомбило" у россиян

Швеция - Украина: Свитолина перед игрой нарядилась в футболку сборной, от которой "бомбило" у россиян

Лучшая теннисистка страны выразила поддержку главной футбольной команде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина решила поддержать сборную Украины перед матчем 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Швеции.

26-летняя теннисистка надела новую футболку "сине-желтых", на которой изображена карта страны включая Крым и надпись "Слава Украине". Соответствующие фотографии пятая ракетка планеты опубликовала у себя в Instagram.

"Слава Украïнi!", - добавила Элина под патриотическими фотографии.

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

Поединок Швеция - Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

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Напомним

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессоре: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.

новую экипировку сборной Украины. УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Впрочем, позже УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать с нее надпись "Героям слава".

Украинская ассоциация футбола (УАФ) вела переговоры с УЕФА, чтобы оставить патриотический лозунг. Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными футбольными символами Украины.

лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными футбольными символами Украины. В итоге, УЕФА обязал сборную Украины прикрыть надпись "Героям слава!" на футболках во время Евро-2020. Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что лозунг "Героям слава" будет размещен на внутренней стороне футболки внутри карты Украины и Тризуба.

Сможет ли национальная сборная по футболу выступить на "Евро-2020" в новой форме

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