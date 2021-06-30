Швеция — Украина: кто стал лучшим игроком матча по версии УЕФА

Швеция — Украина: кто стал лучшим игроком матча по версии УЕФА

Также Зинченко стал самым молодым автором гола Украины на турнирах Евро.

Полузащитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко был признан УЕФА лучшим игроком матча со Швецией, в котором украинцы получили историческую победу и попали в 1/4 Євро-2020.

Об этом сообщает преслужба Чемпионата Европы.

На 27-й минуте Зинченко открыл счет после передачи Андрея Ярмоленко. Таким образом он стал самым молодым автором гола Украины на турнирах Евро. На момент взятия ворот Зинченко исполнилось 24 полных года и 196 дней.

А на 121-й минуте отдал он отдал решающий результативный пас Артему Довбику.

Ukraine hero Oleksandr Zinchenko takes the prize after a goal and an assist in the round of 16! @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/ZLHlmLnBbU — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Напомним, что сборная Украины в феерическом матче обыграла Швецию и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку