Швед Самуэльссон второй раз подряд выиграл спринт на Кубке мира по биатлону, Пидручный - лучший из украинцев

Швед Самуэльссон второй раз подряд выиграл спринт на Кубке мира по биатлону, Пидручный - лучший из украинцев

В топ-30 только один представитель украинской сборной.

В четверг, 2 декабря, в шведском Эстерсунде стартовал второй этап Кубка мира по биатлону-2021/22. После женской спринтерской гонки, где лучшим результатом Украины стало 19-е место Юлии Джимы, в аналогичной дисциплине соревновались мужчины.

Триумфатором гонки стал швед Себастьян Самуэльссон. Это его вторая победа в спринте подряд, ведь на первом этапе в Эстерсунде он тоже стал первым. На второй и третьей ступенях пьедестала расположились французы Эмильен Жаклен и Кантен Фийон-Майе.

Что касается украинских биатлонистов, то лучше всех выступил Дмитрий Пидручный с 23-м результатом. Он преодолел дистанцию с одним неточным выстрелом.

1. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+0) 22:58.7

2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1)+18.0

3. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+1)+21.5

...

23. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +1:19.2

44. Антон Дудченко (Украина, 1+1) +1:53.1

76. Артем Прима (Украина, 0+1)+2:37.1

93. Тарас Лесюк (Украина, 0+1)

93. Богдан Цымбал (Украина, 2+1) +3:07.2

В пятницу, 3 декабря, биатлонисты получат выходной, а 4-го и 5 декабря посоревнуются в эстафетах и гонках преследования.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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