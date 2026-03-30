Швеция — Польша: где смотреть и прогноз букмекеров на финал плей-офф отбора к ЧМ-2026

Победитель поединка получит путевку на Мундиаль.

Во вторник, 31 марта, сборные Швеции и Польши сойдутся в финале плей-офф европейского отбора к чемпионату мира 2026 года.

Поединок состоится в шведском Стокгольм. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В полуфинале шведы обыграли сборную Украины (3:1), а поляки одержали волевую победу над Албанией (2:1).

Где смотреть матч Швеция — Польша

В Украине поединок Швеция — Польша в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Швеция — Польша

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают шведскую сборную. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2,05. Ничья — 3,50. Выигрыш поляков — 3,80.

На выход шведов на Мундиаль принимаются ставки с коэффициентом 1,52. Итоговый успех польской сборной — 2,54.

Интересно, что Польша и Швеция встречались в финале плей-офф отбора к ЧМ-2022. Тогда поляки одолели шведов (2:0) и вышли на мировое первенство.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

