Швейцария в зрелищной голевой перестрелке выбросила Сербию из ЧМ-2022 и вышла в плей-офф

Сборная Швейцарии победила команду Сербии в матче 3-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе 974 в Дохе завершился со счетом 2:3 .

В первом тайме команды смело играли на встречных курсах. Это вылилось не только в опасные моменты, но и в забитые мячи. На 20-й минуте Джердан Шакири ударом в ближний угол вывел свою команду вперед.

Сербам быстро удалось перевернуть игру. На 26-й минуте Александр Митрович головой замкнул навес от Душана Тадича и сравнял счет.

А уже через девять минут Сербия была впереди – Душан Влахович из пределов штрафной отправил мяч в нижний правый угол ворот.

В конце первого тайма швейцарцы сумели восстановить паритет – Брель Эмболо расстрелял ворота сербов на дальней штанге.

Сразу после перерыва Швейцария во второй раз за матч повела в счете. Ремо Фройлер получил передачу пяткой от Рубена Варгаса и легко поразил ворота сербов. До финального свистка балканцам не удалось забить снова, чтобы избежать поражения.

В параллельном матче 3-го тура этого квартета Бразилия сенсационно проиграла Камеруну – 1:0 .

Таким образом, Бразилия (6 очков) с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Вторую путевку в 1/8 финала завоевала Швейцария (6). Вылетели из Мундиаля Камерун (4) и Сербия (1).

В 1/8 финала бразильцы сыграют с Южной Кореей, а швейцарцы сразятся с Португалией.

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