Швейцарскую биатлонистку забрали на носилках во время эстафеты на ОИ-2022: что произошло

Швейцарскую биатлонистку забрали на носилках во время эстафеты на ОИ-2022: что произошло

В результате команда прекратила участие в соревнованиях.

Очень неприятный инцидент произошел во время женской эстафеты по биатлону на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, во время прохождения первого этапа стало плохо швейцарской спортсменке — Ирэн Кадуриш. Отметим, что для 30-летней биатлонистки Олимпиада стала уже третьей в карьере, однако эстафета была для нее первой гонкой на Играх в столице Поднебесной.

Кадуриш прошла без проблем первый круг к огневому рубежу, в котором с двумя дополнительными патронами вышла последней с отставанием в 34 секунды от промежуточного лидера. И продолжала двигаться по дистанции. Однако уже на втором круге Кадуриш стала немало проигрывать ногами. Кадуриш продолжила выступления, закрыв все пять мишеней из шести патронов на "стойке". Но даже не дошла до первой промежуточной отметки: на отрезке в 5 км у швейцарской биатлонистки было указано, что она не финишировала, передает Суспільне Спорт.

Как стало известно впоследствии, с Кадуриш произошел коллапс во время прохождения дистанции. Первым к швейцарской биатлонистке подбежал представитель команды Франции – именно он начал оказывать ей помощь. Впоследствии к ней подбежали и медики. Они положили спортсменку на носилки и начали оказывать помощь. В то же время, что произошло с Кадуриш пока неизвестно. Один из вариантов является то, что она потеряла сознание. Ранее подобное случалось с норвежской биатлонисткой – Ингрид Ладнмарк Тандреволд.

Таким образом соревнования для швейцарской команды были завершены уже на первом этапе.