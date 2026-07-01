Швейцария — Алжир: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Швейцарии / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 3 июля, сборная Швейцарии сыграет с командой Алжира в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на стадионе "BC Place" в канадском городе Ванкувер. Стартовый свисток прозвучит в 06:00 по киевскому времени.

Швейцарцы заняли первое место в группе B, сыграв вничью с Катаром (1:1), разгромив команду Боснии и Герцеговины (4:1), а также обыграв Канаду (2:1).

Реклама

Алжирцы финишировали третьими в квартете J, разгромно проиграв Аргентине (0:3), одолев Иорданию (2:1) и сыграв вничью с Австрией (3:3).

Прогноз букмекеров на матч Швейцария — Алжир

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Швейцарии, на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 2,10. Ничья — 3,20. Выигрыш алжирцев — 4,00.

На выход швейцарцев в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,50. Проход Алжира в следующую стадию — 2,50.

Победитель пары Швейцария — Алжир в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния Колумбия — Гана.

Реклама

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Франция с дублем Мбаппе разбила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

Новости партнеров