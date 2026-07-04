Швейцария — Колумбия: букмекеры сделали прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Колумбии по футболу / © Associated Press

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Во вторник, 7 июля, сборные Швейцарии и Колумбии встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на стадионе "BC Place" в канадском Ванкувере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Швейцарцы заняли первое место в группе B, сыграв вничью с Катаром (1:1), разгромив команду Боснии и Герцеговины (4:1), а также обыграв Канаду (2:1). В 1/16 финала подопечные Мурата Якина обыграли Алжир (2:0).

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Колумбийцы стали первыми в квартете K, обыграв Узбекистан (3:1), одолев ДР Конго (1:0) и сыграв вничью с Португалией (0:0). В 1/16 финала южноамериканская сборная одолела Гану (1:0).

Прогноз букмекеров на матч Швейцария — Колумбия

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Колумбии, на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 2,25. Ничья — 3,25. Выигрыш швейцарцев — 3,50.

На выход колумбийцев в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,57. Проход Швейцарии в следующую стадию — 2,25.

Победитель пары Швейцария — Колумбия в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Аргентина — Египет.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Аргентина с голом Месси с трудом дожала Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026.

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