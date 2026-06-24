Швейцария победила Канаду и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026

Швейцария — Канада / © Associated Press

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Сборная Швейцарии обыграла команду Канады в матче заключительного третьего тура группы B чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "BC Place" в канадском Ванкувере завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второй половины поединка швейцарцы открыли счет — на 46-й минуте Рубен Варгас замкнул прострел Жоана Манзамби с правого фланга.

Швейцария — Канада / © Associated Press

Швейцария — Канада / © Associated Press

На 57-й минуте "крестоносцы" удвоили свое преимущество в счете — Манзамби прошил голкипера канадцев после передачи от Бреля Эмболо.

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Швейцария — Канада / © Associated Press

На 76-й минуте канадцы отквитали один мяч — Промис Дэвид отличился голом, ассистировал ему Нейтан Салиба.

Швейцария — Канада / © Associated Press

После этого Канада пыталась забить еще и избежать поражения, но не смогла этого сделать.

В другом матче третьего тура этого квартета Босния и Герцеговина обыграла Катар со счетом 3:1.

Таким образом, Швейцария (7 очков) заняла первое место в группе B и вышла в плей-офф. Канада (4 балла) финишировала второй и также гарантировала себе участие в 1/16 финала. Босния и Герцеговина (4 пункта) имеет хорошие шансы попасть в плей-офф с третьей позиции. Катар (1 очко) стал последним и завершил выступления на Мундиале.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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