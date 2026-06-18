Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину во втором туре ЧМ-2026

Швейцария — Босния и Герцеговина / © Associated Press

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Сборная Швейцарии разгромила команду Боснии и Герцеговины в матче второго тура группы B чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на "SoFi Stadium" в американском Инглвуде завершился со счетом 4:1 .

В первом тайме команды голов не забили. А уже во второй половине противостояния швейцарцы открыли счет — на 74-й минуте точным ударом отличился Йоган Манзамби, который тремя минутами ранее вышел на замену.

Швейцария — Босния и Герцеговина / © Associated Press

На 80-й минуте боснийцы остались в меньшинстве — Тарик Мухаремович получил прямую красную карточку за фол последней надежды против Бреля Эмболо возле штрафной площадки своей команды.

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На 84-й минуте "крестоносцы" воспользовались численным преимуществом и забили второй мяч в ворота соперника — Рубен Варгас в касание точно пробил низом в правый угол.

Швейцария — Босния и Герцеговина / © Associated Press

На 90-й минуте подопечные Мурата Якина сделали счет разгромным — Манзамби оформил дубль с ассиста Варгаса.

Швейцария — Босния и Герцеговина / © Associated Press

На 90+3-й минуте боснийцы забили гол престижа — его автором стал Эрмин Махмич.

Швейцария — Босния и Герцеговина / © Associated Press

Однако это был еще не конец. На 90+6-й минуте швейцарцы забили в четвертый раз и установили окончательный счет игры — пенальти реализовал Гранит Джака.

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Швейцария — Босния и Герцеговина / © Associated Press

После этой победы Швейцария с 4 очками единолично возглавила группу B. Босния и Герцеговина имеет один зачетный балл, так же как Канада и Катар, которые очный матч второго тура проведут 19 июня, в 01:00 по киевскому времени.

В заключительном третьем туре швейцарцы встретятся с Канадой, а боснийцы сыграют против катарцев. Оба поединка состоятся 24 июня, в 22:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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