Швейцария уверенно обыграла Алжир и пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026

Швейцария — Алжир / © Associated Press

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Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок на стадионе "BC Place" в канадском городе Ванкувер завершился со счетом 2:0 .

Швейцарцы открыли счет уже на 10-й минуте встречи — Брель Эмболо в пустые ворота замкнул прострел от Йохана Манзамби.

Швейцария — Алжир / © Associated Press

На старте второго тайма подопечные Мурата Якина увеличили свое преимущество — Дан Ндойе на 46-й минуте точно пробил под левую штангу ворот африканской сборной.

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Швейцария — Алжир / © Associated Press

В итоге "крестоносцы" уверенно довели дело до победы и пробились в 1/8 финала ЧМ-2026, где их будет ждать противостояние с триумфатором матча Колумбия — Гана, который состоится в субботу, 4 июля, в 04:30 по киевскому времени.

Швейцарцы заняли первое место в группе B, сыграв вничью с Катаром (1:1), разгромив команду Боснии и Герцеговины (4:1), а также обыграв Канаду (2:1).

Алжирцы финишировали третьими в квартете J, разгромно проиграв Аргентине (0:3), одолев Иорданию (2:1) и сыграв вничью с Австрией (3:3).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог Португалии совершить камбэк с Хорватией и выйти в 1/8 финала ЧМ-2026.

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