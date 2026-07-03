- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 157
- Время на прочтение
- 1 мин
Швейцария уверенно обыграла Алжир и пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026
Далее "крестоносцев" будет ждать победитель противостояния Колумбия — Гана.
Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок на стадионе "BC Place" в канадском городе Ванкувер завершился со счетом 2:0.
Швейцарцы открыли счет уже на 10-й минуте встречи — Брель Эмболо в пустые ворота замкнул прострел от Йохана Манзамби.
На старте второго тайма подопечные Мурата Якина увеличили свое преимущество — Дан Ндойе на 46-й минуте точно пробил под левую штангу ворот африканской сборной.
В итоге "крестоносцы" уверенно довели дело до победы и пробились в 1/8 финала ЧМ-2026, где их будет ждать противостояние с триумфатором матча Колумбия — Гана, который состоится в субботу, 4 июля, в 04:30 по киевскому времени.
Швейцарцы заняли первое место в группе B, сыграв вничью с Катаром (1:1), разгромив команду Боснии и Герцеговины (4:1), а также обыграв Канаду (2:1).
Алжирцы финишировали третьими в квартете J, разгромно проиграв Аргентине (0:3), одолев Иорданию (2:1) и сыграв вничью с Австрией (3:3).
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Ранее сообщалось, что гол Роналду помог Португалии совершить камбэк с Хорватией и выйти в 1/8 финала ЧМ-2026.