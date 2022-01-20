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Швырнул куртку и отсел от партнеров: Роналду устроил истерику после замены в матче АПЛ (видео)

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Швырнул куртку и отсел от партнеров: Роналду устроил истерику после замены в матче АПЛ (видео)

Associated Press

Наставник "Манчестер Юнайтед" уже отреагировал на поведение португальца.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду бурно воспринял решение главного тренера команды Ральфа Рангника заменить его в перенесенном матче 17-го тура АПЛ с "Брентфордом" (3:1).

На 71-й минуте при счете 2:0 в пользу "манкунианцев" немецкий специалист взялся укреплять линию обороны и снял с игры Роналду, выпустив вместо него центрального защитника Гарри Магуайра.

Однако это очень не понравилось португальскому футболисту, который до этого времени не успел отличиться результативными действиями. Он недовольно покинул поле, а рядом со скамейкой запасных бросил на землю свою куртку и сел на ступеньки отдельно от партнеров по команде.

Возмущенный Роналду начал расспрашивать тренера МЮ, почему он решил заменить именно его. Дошло до того, что Рангник подошел к Криштиану и стал что-то объяснять ему на ухо.

После поединка немецкий тренер прокомментировал поведение звездного футболиста, назвав такую реакцию на замену "нормальной".

"Это нормально, Роналду стремится играть и забивать. Но у него недавно было небольшое повреждение, и важно помнить, что впереди еще одна игра. Кроме того, после того, как мы упустили преимущество в матче с "Астон Виллой", решили не повторять ошибки, и нужно было вернуться к пятерке защитников", — цитирует слова Рангника ESPN.

  • Роналду вернулся в МЮ летом 2021 года, перейдя из туринского "Ювентуса". Ранее Криштиану выступал за "красных дьяволов" с 2003-го по 2009 год.
  • В нынешнем сезоне в активе португальца 17 матчей за "манкунианцев" в АПЛ, 8 голов и 3 ассиста.
  • Команда Рангника после 21 сыгранного поединка занимает седьмое место в чемпионате, набрав 35 очков. В следующей встрече АПЛ Роналду и Ко 22 января на "Олд Траффорд" примут "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко.

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