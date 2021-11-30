Швырнул очками в арбитра: баскетболиста НБА оштрафовали на "круглую" сумму (видео)

За этот поступок игрок был удален с площадки до конца матча.

Центровой "Орландо" Уэнделл Картер получил штраф в размере 35 тысяч долларов за свою выходку во время матча регулярного чемпионата НБА против "Кливленда".

Инцидент произошел в конце четвертой четверти поединка. Картер забил сверху через Джарретта Аллена и разозлился, что арбитр не зафиксировал фол со стороны игрока соперников. 22-летний центровый "Мэджик" решил выместить свою ярость на судье и бросил в него очками, которые слетели с его глаз после касания Аллена.

За свои действия Картер получил технический фол и был удален до конца матча. Видео эпизода попало в соцсети.

Wendell Carter Jr throws down a ferocious slam, throws his glasses and gets ejected pic.twitter.com/OfdPicZmCO — Ted Buddy (@TedBuddy8) November 28, 2021

Матч завершился победой "Кливленда" со счетом 105:92.

Сейчас "Кливленд" занимает 9-е место в Восточной конференции, а "Орландо" замыкает турнирную таблицу.

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