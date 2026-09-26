Сикан прокомментировал победу сборной Украины над Венгрией на старте Лиги наций

Даниил Сикан / © Associated Press

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Форвард сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал победу над Венгрией (1:0) в матче первого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Именно Даниил забил победный гол в поединке в Будапеште, на 42-й минуте ударом головой замкнув подачу Георгия Судакова с левого фланга.

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Болельщики признали его лучшим игроком "сине-желтых" в этой встрече — он получил награду "Лев матча".

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"Эмоции, конечно, положительные. И очень счастлив за команду, и так же за свой гол. Всем спасибо. Всех благодарю за поддержку команды. Конечно, я надеюсь на это в каждом матче, что удастся забить гол. Но самое главное для меня, как и для всех украинцев, — победа.

Игра в два форварда? Главное — коммуникация между нами двумя. Нам это, в принципе, удавалось. Мы понимаем с Владом (Ванатом — прим.), как нужно взаимодействовать на поле. Со всеми игроками, не только между двумя нападающими. Потому что играет вся команда. И самое главное, что нам это удавалось.

Признание меня "Львом матча"? Первый мой трофей "Льва матча", и я очень благодарен болельщикам. Спасибо за доверие, спасибо за то, что выбрали. И, конечно, очень счастлив получить эту награду.

Стычка в конце поединка? Честно говоря, не знаю, что произошло. И меня даже не волнует, что именно произошло в то время, потому что я считаю это неспортивным поведением как с нашей стороны, так и с их.

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Слышали ли украинских болельщиков? Конечно, слышали. Особенно когда матч закончился и трибуны свистели. И сквозь этот свист было слышно, как наши болельщики скандируют "Украина". Это было очень классно", — передает слова Сикана корреспондентка Tribuna.com Дарья Калинчук.

В другом матче первого тура группы 2 дивизиона B Северная Ирландия на выезде вырвала победу над Грузией (1:0).

Далее "сине-желтых" ждут во время этой же международной паузы еще три матча Лиги наций: гостевой против Грузии (28 сентября в Тбилиси), а также номинально домашние против Северной Ирландии (2 октября) и Венгрии (5 октября), которые из-за войны российскими оккупантами состоятся в словацкой Трнаве.

Заключительные поединки группового раунда Лиги наций сборная Украины сыграет во время следующей международной паузы: 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.

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Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал победу над Венгрией в Лиге наций.

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