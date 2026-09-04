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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Сикан забил победный гол за "Андерлехт" в матче чемпионата Бельгии

Даниил отличился голом в третьем поединке подряд.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Даниил Сикан

Даниил Сикан / instagram.com/rscanderlecht

Украинский форвард бельгийского "Андерлехта" Даниил Сикан забил победный гол в перенесенном матче третьего тура чемпионата Бельгии сезона 2026/27 против "Кортрейка".

Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил Сикан. На 43-й минуте он поразил ворота соперника после передачи защитника Али Маамара.

Таким образом, 25-летний украинец забил в третьем матче подряд во всех турнирах. Это его уже шестой гол в этом сезоне и первый в чемпионате Бельгии — все предыдущие пять мячей он забил в квалификации Лиги Европы.

После этой победы "Андерлехт" с 6 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии — брюссельская команда выиграла два матча и столько же проиграла.

Ранее сообщалось, что украинский форвард забил гол в третьем подряд матче в Нидерландах.

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