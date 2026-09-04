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Сикан забил победный гол за "Андерлехт" в матче чемпионата Бельгии
Даниил отличился голом в третьем поединке подряд.
Украинский форвард бельгийского "Андерлехта" Даниил Сикан забил победный гол в перенесенном матче третьего тура чемпионата Бельгии сезона 2026/27 против "Кортрейка".
Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в игре забил Сикан. На 43-й минуте он поразил ворота соперника после передачи защитника Али Маамара.
Таким образом, 25-летний украинец забил в третьем матче подряд во всех турнирах. Это его уже шестой гол в этом сезоне и первый в чемпионате Бельгии — все предыдущие пять мячей он забил в квалификации Лиги Европы.
После этой победы "Андерлехт" с 6 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии — брюссельская команда выиграла два матча и столько же проиграла.
Ранее сообщалось, что украинский форвард забил гол в третьем подряд матче в Нидерландах.