Сикан забил победный гол за "Андерлехт" в матче чемпионата Бельгии

Даниил Сикан / instagram.com/rscanderlecht

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Украинский форвард бельгийского "Андерлехта" Даниил Сикан забил победный гол в перенесенном матче третьего тура чемпионата Бельгии сезона 2026/27 против "Кортрейка".

Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0.

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Единственный гол в игре забил Сикан. На 43-й минуте он поразил ворота соперника после передачи защитника Али Маамара.

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Таким образом, 25-летний украинец забил в третьем матче подряд во всех турнирах. Это его уже шестой гол в этом сезоне и первый в чемпионате Бельгии — все предыдущие пять мячей он забил в квалификации Лиги Европы.

После этой победы "Андерлехт" с 6 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии — брюссельская команда выиграла два матча и столько же проиграла.

Ранее сообщалось, что украинский форвард забил гол в третьем подряд матче в Нидерландах.

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