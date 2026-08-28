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Сикан забил за "Андерлехт" в третьем подряд матче квалификации Лиги Европы
Для украинца это уже пятый гол в нынешнем еврокубковом сезоне.
Украинский форвард бельгийского "Андерлехта" Даниил Сикан отличился голом в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против казахстанского "Кайрата".
На 53-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу бельгийской команды Сикан отлично разобрался в штрафной площадке соперника и удвоил преимущество хозяев — 2:0.
Для Сикана это уже пятый гол в нынешнем сезоне Лиги Европы, он забил в третьем матче подряд в еврокубках.
Ранее Даниил отличался в обоих поединках второго квалификационного раунда Лиги Европы против шведского "Хаммарбю", в ответном матче третьего отборочного раунда против греческого ПАОКа и первом поединке раунда плей-офф квалификации с "Кайратом".
Украинца заменили сразу после гола. Также он успел заработать на себе пенальти в первом тайме и желтую карточку за три минуты до забитого мяча.
"Андерлехт" одержал победу со счетом 3:0 и по сумме двух встреч (6:0) прошел в основной раунд Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал соперников в основном раунде Лиги чемпионов.