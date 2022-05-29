Сильнейший человек Европы из Украины установил новый мировой рекорд (видео)

Сильнейший человек Европы из Украины установил новый мировой рекорд (видео)

Украинский стронгмен Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в упражнении со штангой Флинстоуна на World's Strongest Man.

Это упражнение было завершающим событием первого дня соревнований по определению сильнейшего человека мира в Сакраменто, США.

Штанга Флинстоуна представляет собой специальные плиты, которые выглядят так, будто изготовлены из камня. Участники пытались поднять столько, сколько могли. Начальный вес штанги составлял 175 килограммов.

Новиков прошел 8 раундов, в последнем из которых поднял 246 килограммов. Это новый мировой рекорд.

После первого дня соревнований Новиков лидирует в общем зачете.

Напомним, Новиков уже выигрывал World's Strongest Man в 2020 году. К нему, единственным украинцем, который завоевывал этот титул, был Василий Вирастюк в 2004-м.

В апреле украинец получил титул сильнейшего человека Европы на соревнованиях, проходивших в британском Лидсе.

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