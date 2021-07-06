Сильнейший на планете: 97-летний украинский теннисист попал в Книгу рекордов Гиннеса

Харьковчанин Леонид Станиславский официально признан лучшим игроком мира в возрастной категории 90+.

Харьковский теннисист Леонид Станиславский попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Как сообщили в теннисном клубе "Уникорт", харьковчанин получит награду как самый сильный теннисист планеты в возрастной категории 90+. В свои 97 лет ветеран в родном клубе готовится к очередному Чемпионата мира и стабильно тренируется три раза в неделю.

Отметим, что Станиславский - неизменный участник чемпионатов мира среди ветеранов в категории 85+. Он - бронзовый призер чемпионата Европы в Анталии в парном разряде в категории 80+. Участник международных турниров в Нидерландах, США и Хорватии.

"Как видим, играть нашему ветерану приходилось с игроками моложе него на 10-15 лет, но благодаря игре Станиславского, его стремлению и азарту, международная федерация тенниса рассматривает вопрос о внесении в календарь соревнований, турниров в возрастной категории 90+. Ведь своими выступлениями на кортах разных стран харьковчанин послужил примером для теннисистов-ветеранов всего мира", - говорится в сообщении.

7 июля в 19.00 на центральном корте теннисного клуба «Уникорт» Состоится торжественная церемония вручения Леониду ... Опубликовано Уникорт теннис пятницу, 2 июля 2021

Торжественная церемония вручения Леониду Станиславскому сертификата "Guinness World Records" состоится на центральном корте теннисного клуба "Уникорт".

В Харькове 92-летний дедушка играет в теннис на международных уровнях и мечтает посоревноваться на корте с Федерером

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