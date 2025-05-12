"Сильный жест": Костюк объяснила, почему пожала руку экс-россиянке на турнире в Риме

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о решении пожать руку экс-россиянке Дарье Касаткиной после победы над ней во втором раунде турнира WTA 1000 в Риме.

"На самом деле подготовка к этому шагу продолжалась довольно долго. Велась активная и комплексная коммуникация – в частности с Федерацией тенниса Украины. Ни одно решение не принимали наспех или в одностороннем порядке – это была общая, взвешенная позиция. К тому же, во время Кубка Билли Джин Кинг мы обсуждали это и с другими украинскими игроками – было важно услышать разные мнения.

Я рада, что все произошло именно так. Это был сильный, символический и, на мой взгляд, нужный жест. Важно, чтобы мир видел и понимал, какова наша позиция. И приятно, что историю подхватили такие медиа как BBC и The Guardian – это значит, что месседж действительно был услышан.

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Конечно, каждый имеет право на свой выбор. Но я считаю, что Дарья – пример того, как даже в сложных обстоятельствах можно оставаться человеком. Такие вещи должны звучать вслух. Я получила много искренних и теплых отзывов. Это был важный день – и для меня лично, и для всей нашей команды", – сказала Костюк в интервью порталу "Большой теннис Украины".

Отметим, что Касаткина еще в 2022 году публично осудила вооруженную агрессию РФ против Украины, а весной 2025-го отказалась от российского гражданства и начала выступать под австралийским флагом.

Также Дарья соглашалась с необходимостью "бана" российских команд и заявляла, что для нее опасно возвращаться на родину из-за путинского режима.

Напомним, украинские теннисистки, среди которых и Костюк, принципиально отказались от рукопожатий с россиянками и белорусками после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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