"Симферополь — Украина": Усик эмоционально ответил на выкрики болельщика с трибун о Крыме после боя с Джошуа (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик навсегда поставил точку по поводу того, чей Крым.

Отметим, сообщество в последнее время много критиковало Усика относительно его комментариев об оккупированном Россией Крыме, он неоднократно избегал вопроса о территориальной принадлежности полуострова, словно боясь назвать Крым частью Украины.

Впрочем, после боя-реванша украинец, который является уроженцем Симферополя, раз и навсегда сказал, кому именно принадлежит его город. Так, один из болельщиков несколько раз выкрикнул с трибун "Симферополь", на что Саша сначала попросил еще раз произнести город, а затем ответил "Украина".

Полагаю, это видео идеально заканчивает марафон по #UsykJoshua2



tik tok hnatyshynoxana pic.twitter.com/aX1jFmpYco – Андрей Розанов (@AndriiRozanov) August 21, 2022

Интересно, что "бронзовый" призер Олимпийских игр-2016 гимнастка Анна Ризатдинова также вспомнила Симферополь, когда поздравила Усика с победой.

"Украинцы несокрушимы. Спасибо, Усик, за твою несокрушимость, за веру и надежду, которую ты нам подарил. Пример всем. Вот такие они, симферопольские пацаны – непобедимые", — написала Ризатдинова в своем Instagram.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

Теперь у коллекции украинца не хватает еще пояса по версии WBC, которым владеет британец – Тайсон Фьюри.

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