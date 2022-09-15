"Символ единства футболистов и фанатов": "Динамо" представило новые комплекты формы (фото)

В четверг, 15 сентября, киевское "Динамо" представило комплекты игровой формы на футбольный сезон 2022/2023. "Бело-синие" сыграют в новой экипировке уже сегодня.

В преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23 киевское "Динамо" представило новую форму, в которой клуб будет выступать в этом сезоне.

Как сообщает пресс- служба киевлян, все комплекты форм символизируют в себе определенную историю и единение с фанатами и всей страной.

Основной комплект выполнен в белом цвете с расположенной вдоль всей футболки диагональной синей полосой. Именно в форме с синей полосой футболисты "Динамо" выиграли свой первый титул чемпиона СССР в 1961 году. Команда сыграет в этой экипировке уже сегодня, 15 сентября, в матче против кипрского "АЭКа".

"Новая форма ФК "Динамо" Киев сезона 22/23 – это символ единства футболистов и фанатов клуба. Мы все боремся за единое. В каждой игре мы рассказываем о нашем наследии, подтверждаем то, кем мы являемся и сосредотачиваемся на том, куда мы двигаемся. А двигаемся мы все к одному – к победе", — отметили в клубе.

Фото: ФК Динамо Киев

Выездной, второй комплект формы, выполнен в сине-голубых цветах. Вдохновением при создании домашней и выездной формы стали граффити, нарисованные фанатами клуба в разных уголках Киева.

Третий комплект формы выполнен в национальных цветах и похож на форму, в которой выступает сборная Украины.

Напомним, что матч "Динамо" – "АЭК" Ларнака начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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