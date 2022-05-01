"Символ сопротивления и борьбы за жизнь": "Шахтер" устроил акцию в поддержку "Азовстали" во время благотворительного матча (фото)

"Символ сопротивления и борьбы за жизнь": "Шахтер" устроил акцию в поддержку "Азовстали" во время благотворительного матча (фото)

В воскресенье, 1 мая, донецкий "Шахтер" провел очередной благотворительный матч своего евротурна в поддержку Украины во время войны с российскими захватчиками.

Соперником команды Роберто Де Дзерби стал хорватский "Хайдук". Встреча завершилась боевой ничьей – 3:3 .

Игроки "Шахтера" надели на матч специальные футболки, чтобы напомнить миру об ответственности за людей на заводе "Азовсталь" и во всем Мариуполе.

"Азовсталь" – это символ сопротивления и борьбы за жизнь! А жизнь должна победить!", — отметили в пресс-службе "Шахтера"

Игроки «Шахтера» на благотворительный матч с «Хайдуком» надели специальные футболки, чтобы напомнить миру об ответственности за людей на заводе «Азовсталь» и во всем Мариуполе



«Азовсталь» – это символ сопротивления и борьбы за жизнь! А жизнь должна победить! #WeAzovstal #SaveMariupol pic.twitter.com/CmuFUCl5Pv — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 1, 2022

В начале матча "горняки" пропустили — отличился Марин Любичич. Во втором тайме Франьо Лазер удвоил преимущество Хайдука.

Донецкой команде удалось отыграться усилиями Дмитрия Топалова и Петра Стасюка. На 80-й минуте отличился дублем Любичич и вернул преимущество "Хайдуку", однако в компенсированное время Андрей Борячук сравнял счет.

Этот поединок стал пятым в серии благотворительных поединков горняков с европейскими клубами в поддержку Украины. Ранее донецкая команда уступила греческому "Олимпиакосу", обыграла польскую "Лехию" благодаря голу 12-летнего фаната из Мариуполя, проиграла турецкому "Фенербахче" и победила "Антальяспор".

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