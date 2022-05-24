"Символ свободы и непокоренности Украины": украинскую рефери, которую оккупанты держали в тюрьме в Новой Каховке, удалось эвакуировать

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об эвакуации футбольной рефери Ирины Петровой из Новой Каховки в столицу Украины.

В понедельник, 9 мая, россияне похитили ее в Новой Каховке и удерживали в отделении полиции. Впоследствии рефери отпустили домой, после чего ее удалось эвакуировать в Киев.

Об этом Павелко рассказал на своей странице в Facebook.

"За судьбу арбитра Ирины Петровой, которую оккупанты в Новой Каховке держали в тюрьме, волновалась вся футбольная Украина. К счастью, после всего пережитого ею нам удалось успешно эвакуировать Ирину и сейчас она в безопасности, в Киеве.

Во время нашей встречи в Доме футбола лично выразил восхищение ее патриотизмом и храбростью. С начала временной оккупации Херсонщины рашистами Ира вместе со многими жителями родного города ежедневно выходила на акции протеста против оккупантов и наотрез отказалась работать на матче, организованном российскими фашистами. За это ее заключили в тюрьму и угрожали продолжительным лишением свободы. Но не сломали! Ирина – символ свободы и непокоренности Украины!", — написал Павелко.

Глава УАФ также рассказал, что Петрова будет работать в штате ассоциации.

"Она искренне любит футбол и приняла мое предложение работать в штате единой команды УАФ. Горжусь тем, что у нас есть такие храбрые профессионалы-патриоты! В память о встрече подарил Ирине особую футболку национальной сборной, которая является символом единства миллионов украинцев и наших надежных союзников". Искренне желаю Ирине и всем нам скорейшей победы над рашистским злом и возрождение единой и независимой Украины! Слава Героям! Слава Украине!", — добавил он.

Напомним, что жена чемпиона мира по версии WBO, WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) отреагировала на военные преступления россиян на оккупированной Херсонщине.

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