Сине-желтая с подсолнухами: американский клуб создал специальный комплект формы в поддержку Украины

Все средства от его продаж передадут для помощи Украине.
Американский футбольный клуб "Форвард Мэдисон" представил новый комплект футбольной формы в поддержку Украины, которая продолжает борьбу с российскими оккупантами.
Экипировка оформлена в сине-желтых цветах с подсолнухами. В центре футболки размещена надпись "Объединенные ради Украины".
Представитель третьего дивизиона США сообщил, что все средства от продажи этого комплекта формы передадут в ЮНИСЕФ для помощи Украине.
Также "Форвард Мэдисон" проведет в этой форме один домашний матч - 10 апреля команда будет принимать "Юнион".
Ранее сообщалось, что герой Олимпиады-2022 пожертвовал деньги за медаль на нужды украинцев.
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