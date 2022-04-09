Сине-желтая с подсолнухами: американский клуб создал специальный комплект формы в поддержку Украины

Сине-желтая с подсолнухами: американский клуб создал специальный комплект формы в поддержку Украины

Все средства от его продаж передадут для помощи Украине.

Американский футбольный клуб "Форвард Мэдисон" представил новый комплект футбольной формы в поддержку Украины, которая продолжает борьбу с российскими оккупантами.

Экипировка оформлена в сине-желтых цветах с подсолнухами. В центре футболки размещена надпись "Объединенные ради Украины".

фото — instagram.com/forwardmadisonfc

фото — instagram.com/forwardmadisonfc

Представитель третьего дивизиона США сообщил, что все средства от продажи этого комплекта формы передадут в ЮНИСЕФ для помощи Украине.

Также "Форвард Мэдисон" проведет в этой форме один домашний матч - 10 апреля команда будет принимать "Юнион".

Ранее сообщалось, что герой Олимпиады-2022 пожертвовал деньги за медаль на нужды украинцев.

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