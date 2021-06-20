"Сине-желтые" будут сражаться за плей-офф Евро-2020: главные события вокруг матча Украина - Австрия

Поединок в Бухаресте начнется 21 июня в 19:00.

В понедельник, 21 июня, сборная Украины сыграет матч заключительного третьего тура Чемпионата Европы по футболу-2020 (Евро-2020). Подопечные Андрея Шевченко встретятся с национальной командой Австрии.

Смотрите также: календарь и результаты всех матчей финального турнира Евро-2020

Матч Украина - Австрия состоится на Национальном стадионе в Бухаресте. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

ТСН.ua рассказывать обо всем, что происходит вокруг матча, до его начала. После этого, следите за ходом событий на футбольном поле в нашей текстовой трансляции поединка.

Смотрите также: турнирные таблицы Евро-2020.

Сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).

(2:3), после чего (2:1). Перед заключительным туром "сине-желтые" с 3 очками занимают второе место группы С, опережая Австрию по дополнительным показателям. Даже ничья в последнем матче гарантированно выведет подопечных Андрея Шевченко в плей-офф.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку