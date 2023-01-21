Сине-желтые флаги и хит о Путине: фанаты литовского клуба поддержали Украину на матче Евролиги

В течение игры на арене неоднократно звучал лозунг "Слава Украине".
Болельщики литовского баскетбольного клуба "Жальгирис" ярко поддержали Украину во время домашнего матча Евролиги против сербской команды "Црвена Звезда"
Фанаты хозяев устроили сербам мощный проукраинский прием. Они пришли на матч с сине-желтыми флагами и проукраинскими плакатами.
Наше fans! pic.twitter.com/uK3K8NlrhS— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 21, 2023
Кроме того, диктор на арене неоднократно выкрикивал лозунг "Слава Украине", а во время тайм-аутов на площадке звучали украинские песни.
Опубликовано Dainius Radzevičius Пятница, 20 января 2023 г.
Также литовцы исполнили знаменитый хит харьковских ультрас о российском диктаторе Владимире Путине.
Литуанский Žalgiris фанатов back again, и 18 again they class above everything else pic.twitter.com/9JRVTyKqav— Rimantas✙ (@Ramanuskas3) January 20, 2023
Сам матч завершился победой друзей Украины со счётом 71:66.
Отметим, что "Жальгирис" уже не в первый раз демонстрирует свою поддержку Украины с момента полномасштабного российского вторжения. В марте 2022 года баскетболисты литовского клуба вышли на матч Евролиги против "Барселоны" в форме с цветами украинского флага. А перед стартом поединка игроки обеих команд развернули плакаты с надписью "Stop War".
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