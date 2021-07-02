"Сине-желтые" против "Трех львов": история встреч сборных Украины и Англии

В последний раз команды встречались в 2013 году.

В субботу, 3 июля, сборная Украины в матче с командой Англии в 1/4 финала Евро-2020 попробует продлить свое пребывание на турнире, который уже стал историческим для нее, и пробиться в полуфинал. ТСН Проспорт рассказывает, как будущие соперники играли между собой ранее.

Это будет восьмой поединок между командами. Преимущество в личных встречах - на стороне англичан, которые одержали четыре победы над украинцами. Две встречи завершились вничью, еще одна - выигрышем "сине-желтых".

Associated Press

Впервые пути команд пересеклись в 2000 году. Англичане обыграли украинцев в товарищеском матче со счетом 2:0. Через четыре года еще одна контрольная игра завершилась еще более крупной победой "Трех львов" - 3:0.

В 2009 году команды сыграли дважды в рамках отборочного турнира Чемпионата мира-2010. В Лондоне хозяева выиграли со счетом 2:1 с голом Андрея Шевченко. Спустя полгода украинцы взяли реванш в Днепре - 1:0.

Associated Press

В 2012 году состоялся самый памятный матч между украинцами и англичанами. На групповой стадии Чемпионата Европы в Донецке хозяева турнира потерпели поражение со счетом 0:1 при незасчитанном голе Марко Девича.

В последний раз команды встречались в отборочном турнире Чемпионата мира-2014. Оба поединка завершились вничью - 1:1 в Лондоне и 0:0 в Киеве.

Associated Press

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

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