"Сине-желтые" стартуют на Евро-2020: главные события вокруг матча Нидерланды - Украина

Поединок начнется 13 июня в 22:00.

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины сыграет стартовый матч Евро-2020. Соперником команды Андрея Шевченко будет национальная команда Нидерландов.

Встреча состоится на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ТСН.ua рассказывать обо всем, что происходит вокруг матча, до его начала. После этого, следите за ходом событий на футбольном поле в нашей текстовой трансляции поединка.

Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также являются Австрия и Северная Македония.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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