Сине-желтый перфоманс: как позировали украинские спортсмены на церемонии закрытия Олимпиады в Токио

Сине-желтый перфоманс: как позировали украинские спортсмены на церемонии закрытия Олимпиады в Токио

Наши атлеты приняли участие в традиционном параде команд.

В воскресенье, 8 августа, в Токио состоялась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр-2020.

В ней традиционно приняли участие спортсмены из всех стран, которые были представлены на Олимпиаде. Среди них и Украина. Наша делегация с сине-желтыми флагами вышла на главный стадион Токио и стала частью фантастического перфоманса.

Associated Press

В объективы телекамер попали украинские атлеты, которые легли на газон, образовав солнце. В руках они гордо держали национальные флаги небольшого размера.

Associated Press

А двукратный олимпийский чемпион каноист Юрий Чебан широко улыбался и делал фото на память.

Associated Press

Отметим, что на Олимпиаде в Токио Украины финишировала 44-й в общекомандном медальном зачете. Это худший результат за время независимости нашего государства. В Токио украинские олимпийцы сумели выиграть 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

По количеству выигранных наград Украины заняла 16-е место между Южной Кореей и Испанией.

Олимпийские игры-2020 продолжались с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Участие в них приняли около 11 тысяч спортсменов из 205 стран. Всего было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

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