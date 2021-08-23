Сине-желтый перформанс в Токио: украинские паралимпийцы ярко поздравили с Днем Государственного Флага

Наши спортсмены пообещали отдать все силы, чтобы прославить страну на Паралимпиаде.

Украинские спортсмены, которые готовятся в Токио к старту Паралимпийских игр-2020, поздравили соотечественников с Днем Государственного флага.

Паралимпийцы украсили отель, в котором поселились на время проведения соревнований, в сине-желтые цвета и вывесили с балконов украинские флаги, а также надпись "Команда Украины".

"Поздравляем нашу родную Украину с Днем Государственного Флага!

Сегодня, в этот значимый для украинской нации день, этим приветствием из далекой Японии, хотим заверить всех: мы будем бороться здесь, в Токио, за победы Украины и сделаем все возможное и невозможное, чтобы ежедневно на самых высоких ступенях Паралимпиады-2020 развевался государственный флаг Украины!", - говорится в посте Национального паралимпийского комитета Украины.

С Днем Государственного флага! Поздравляем нашу родную Украину с Днем Государственного флага! Сегодня, в этот значимый для украинской нации день, этим приветствием из далекой Японии, хотим заверить всех: мы будем бороться здесь, в Токио, за победы Украины и сделаем все возможное и невозможное, чтобы каждый день на высших ступенях Паралимпиады-2020 майоров Государственный Флаг Украины ! Национальная паралимпийская сборная Украины #Paralympics #ParalympicTeamUkraine # Tokyo2020 # Паралимпиада2020 # ВидРиоДоТокио #BestTeam Опубликовано National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee понедельник, 23 Август 2021

Паралимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины будут защищать 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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