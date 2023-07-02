"Сине-желтый" триумф: Украина финишировала в топ-3 медального зачета Европейских игр-2023

Наши спортсмены завоевали 41 медаль, из которых 21 – золотая.
Сборная Украины завершила Европейские игры 2023 года на третьем месте в медальном зачете.
Украинские спортсмены завоевали на соревнованиях в польском Кракове 41 награду. В активе "сине-желтых" 21 золотая, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Также украинцы выиграли медальные зачеты Европейских игр-2023 в четырех видах спорта: в муай-тае (тайском боксе), карате, прыжках в воду, а также гребле на байдарках и каноэ.
Самыми результативными для Украины стали выступления в легкой атлетике и муай-тайе, где наши спортсмены выиграли по шесть наград.
В итоговом медальном зачете украинскую сборную обошли только команды Италии (100 медалей: 35 золотых, 26 серебряных и 39 бронзовых) и Испании (57 наград: 21 – 17 – 19).
Медальный зачет Европейских игр-2023 (топ-10)
1. Италия – 35 "золото" + 26 "серебро" + 39 "бронза" = 100 медалей
2. Испания – 21+17+19 = 57
3. Украина – 21+12+8 = 41
4. Германия – 20+16+27 = 63
5. Франция – 17+19+26 = 62
6. Польша – 13+19+18 = 50
7. Великобритания – 12+10+27 = 49
8. Венгрия – 10+10+18 = 38
9. Турция – 9+9+20 = 38
10. Нидерланды – 8+6+5 = 19
Европейские игры-2023 проходили с 21 июня по 2 июля. Эти соревнования также являлись частью отбора на Олимпийские игры-2024.
Это лишь третьи такие соревнования в истории. Дебютные Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан), а в 2019 году мультиспортивное мероприятие принимал Минск (Беларусь).
Украина в третий раз принимала участие в Европейских играх. На первых соревнованиях наша команда заняла восьмое место в медальном зачете. А предыдущие Европейские игры завершила на третьей строчке в медальном зачете – "сине-желтые" выиграли 51 награду: 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.
Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.
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