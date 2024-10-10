Синяя с вертикальными полосками: сборная Украины по футболу представила новую выездную форму (фото)

В презентации экипировки приняли участие игроки национальной команды.
Сборная Украины по футболу показала, как выглядит новый выездной комплект формы на сезон-2024/25.
Соответствующие фотографии в соцсетях опубликовала Украинская ассоциация футбола (УАФ).
Гостевая экипировка создана компанией Adidas в синем цвете с желтыми вертикальными полосками.
Как и на домашнем комплекте форме, спереди на футболке размещена эмблема УАФ (трезубец – прим.) и лого Adidas (три полоски – прим.), а сзади есть лозунг "Слава Украине".
Вашему вниманию яркие фото игроков сборной Украины в новой выездной форме.
Первый матч в новой форме сборная Украины проведет в пятницу, 11 октября, против Грузии в 3-м туре группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.
Поединок Украина – Грузия состоится в польском городе Познань на стадионе Enea Arena. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Грузия доступна на нашем сайте.
Смотрите также: Лига наций-2024/25: все группы и турнирные таблицы
Напомним, в сезоне Лиги наций-2024/25 сборная Украины выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания. В стартовых турах украинцы потерпели поражения от Албании (1:2) и Чехии (2:3), поэтому занимают последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка.
Грузия, напротив, начала турнир победами над чехами (4:1) и албанцами (1:0). Команда Вилли Саньоля с 6 баллами лидирует в квартете. Албания и Чехия идут следом, имея в своем активе по 3 зачетных пункта.
Отметим, что в 4-м туре Лиги наций сборная Украины 14 октября во Вроцлаве сыграет с Чехией, а Грузия в тот же день примет Албанию.
Читайте также:
Украина – Грузия: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций
Серьезная проблема для Реброва: один из лидеров сборной Украины тренировался отдельно перед игрой с Грузией
Без Ярмоленко и Лунина: сборная Украины претерпела кадровые изменения перед октябрьскими матчами Лиги наций