Синяя с вертикальными полосками: сборная Украины по футболу представила новую выездную форму (фото)

Сборная Украины по футболу показала, как выглядит новый выездной комплект формы на сезон-2024/25.

Соответствующие фотографии в соцсетях опубликовала Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Гостевая экипировка создана компанией Adidas в синем цвете с желтыми вертикальными полосками.

Новая выездная форма сборной Украины / Фото: УАФ

Как и на домашнем комплекте форме, спереди на футболке размещена эмблема УАФ (трезубец – прим.) и лого Adidas (три полоски – прим.), а сзади есть лозунг "Слава Украине".

Вашему вниманию яркие фото игроков сборной Украины в новой выездной форме.

Новая выездная форма сборной Украины / Фото: УАФ

Новая выездная форма сборной Украины

Новая выездная форма сборной Украины

Новая выездная форма сборной Украины / Фото: УАФ

Новая выездная форма сборной Украины / Фото: УАФ

Новая выездная форма сборной Украины / Фото: УАФ

Новая выездная форма сборной Украины / Фото: УАФ

Первый матч в новой форме сборная Украины проведет в пятницу, 11 октября, против Грузии в 3-м туре группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок Украина – Грузия состоится в польском городе Познань на стадионе Enea Arena. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Грузия доступна на нашем сайте.

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Напомним, в сезоне Лиги наций-2024/25 сборная Украины выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания. В стартовых турах украинцы потерпели поражения от Албании (1:2) и Чехии (2:3), поэтому занимают последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка.

Грузия, напротив, начала турнир победами над чехами (4:1) и албанцами (1:0). Команда Вилли Саньоля с 6 баллами лидирует в квартете. Албания и Чехия идут следом, имея в своем активе по 3 зачетных пункта.

Отметим, что в 4-м туре Лиги наций сборная Украины 14 октября во Вроцлаве сыграет с Чехией, а Грузия в тот же день примет Албанию.

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