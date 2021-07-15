"Ситуация нонсенс": украинскую спортсменку отправили на самоизоляцию в Токио перед Олимпиадой

Спортсменка летела одним рейсом с пассажирами, которые оказались больными COVID-19.

Украинка Виктория Ус, выступающую в гребном слаломе, попала на самоизоляцию по прибытии в Токио, где выступит на Олимпийских играх-2020.

Об этом спортсменка сообщила у себя в Facebook, поделившись деталями ситуации. Ус отправили на самоизоляцию из-за того, что в одном самолете с ней летели пассажиры, больные коронавирусом.

После прилета в Токио спортсменку сразу добавили в список близких контактов с больными COVID-19, несмотря на ежедневные негативные тесты на коронавирус и вакцинацию. Ей запретили самостоятельно покидать пределы комнаты отеля до следующих указаний.

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"12 июля получили сообщение, что на рейсе Стамбул - Токио, которым мы прилетели 6 июля, у некоторых пассажиров, которые сидели где-то недалеко от нас (уже известно где) обнаружили положительные тесты на COVID-19. Нас сразу добавили в список близких контактов с COVID-позитивными людьми, и теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем негативные тесты, и то, что мы вакцинированы - не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний.

Не такими я представляла Олимпийские игры... Но это реалити настоящего. Когда подготовка срывается из-за того, что неделю назад я летела в одном самолете где-то в какой-то доступности, возможно, в то время еще не зараженного человека... И уже неделю пробыла в обычном режиме. А сейчас ждем...

Психологически невероятно сложно. Эта ситуация какой-то нонсенс. С 15 июля нам дают возможность делать по одной тренировке в день, отдельно от других спортсменов в собственной "bubble system" и так до 20 июля", - написала спортсменка.

Ус - единственная представительница сборной Украины в гребном слаломе на Олимпийских играх в Токио.

Для украинской спортсменки эти соревнования станут вторыми в карьере - до этого она выступала на Олимпиаде-2016.

Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.

Как ранее писал ТСН Проспорт, стал известен размер призовых для украинских спортсменов за медали на Олимпиаде в Токио.

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