"Ситуация в Украине – это их проблемы": тренер боснийцев высказался о матче плей-офф отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич прокомментировал предстоящий полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против национальной команды Украины.

Сербский специалист отметил, что его подопечные должны полностью сосредоточиться на своих действиях на поле, а не отвлекаться на другие вещи, в том числе и войну в Украине.

"Если мы все сделаем правильно, надеюсь, мы сыграем на чемпионате Европы. Для этого нужно приложить максимум усилий и ребята это понимают.

Мне нравится эта работа, я выполняю ее и чувствую себя хорошо. Руководить сборной – очень престижное и важное дело. Я родился в Боснии и Герцеговине и считаю этот вызов своим собственным. Потому я очень рад работать с этой командой.

Я все еще чувствую уверенность, несмотря на то, что последние результаты были неутешительными. Но суть в том, что это было подготовкой к тому, что будет дальше.

Сейчас ситуация в Украине такая, какой есть. Я считаю, что нам следует постараться сосредоточиться только на том, что будет происходить на поле. Ситуация и проблемы в Украине – это их проблемы. Судейство нас не должно интересовать, ничего кроме того, что нам нужно делать на поле.

Я не думаю, что Украина намного лучше нас по индивидуальным качествам. Многие вещи решаются командой с помощью тактики. Футболисты должны понимать, что проблемы они должны решать в команде", – цитирует Милошевича издание Federalna.

Ранее сообщалось, что боснийцы объявили заявку на матч плей-оффа отбора Евро-2024 против Украины. В список попали четыре футболиста, которые выступают в чемпионате России.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Если команда Сергея Реброва победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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