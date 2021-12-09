"Ситуация серьезная": решающий матч английского клуба в еврокубке перенесен на неопределенный срок

Эта игра должна решить, продолжат ли они борьбу в турнире.

Поединок 6-го тура групповой стадии Лиги конференций между английским "Тоттенхэмом" и французским "Ренном" перенесен на неопределенный срок.

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Отмечается, что причиной этого является массовое заражение игроков и тренерского штаба "шпор" коронавирусом. Так, сразу восемь футболистов "Тоттенхэма" получили положительный тест на наличие COVID-19.

Сначала рассказывалось о шести случаях заражения в команде. По правилам УЕФА, для переноса игры в команды должно быть менее 13 игроков в заявке или должны отсутствовать вратари. Судя по переносу, ситуация в лондонском коллективе действительно очень трудная. Так, собственно, и считает главный тренер "Тоттенхэма" — Антонио Конте.

"С каждым днем ​​зараженных все больше и это проблема. Ситуация серьезная. Каждый день у нас есть положительный тест. Сегодня еще один игрок и еще один член моего тренерского штаба сдали положительные тесты.

Мы ничего не знаем и нас это пугает. Мы продолжаем контактировать с людьми, которые день назад сдали отрицательные тесты... Не очень хорошая ситуация... Завтра это я? Мы напуганы. У людей есть семьи. Сегодня – два положительных результата. А завтра кто-нибудь? Я? Я не знаю. Пусть это буду я, а не кто-нибудь из моих игроков. Но я не думаю, что это правильно для всех. Мы контактируем с семьями.

Зараженных много. Мы не знаем, что ждет нас впереди. Это проблема. Вчера они не были заражены, а сегодня у них уже есть положительные результаты. И мы контактировали. Это проблема, конечно, это огорчает меня. Нам не до конца понятна ситуация, это нелегко не только для игроков, но и для всех работников клуба", — цитирует Конте журналист Дан Килпетрик.