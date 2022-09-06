Скандал на Евробаскете-2022: Турция грозится сняться с турнира из-за нападения на своего игрока во время матча

Скандальный инцидент произошел во время поединка группового этапа мужского чемпионата Европы по баскетболу между сборными Турции и Грузии.

Форвард сборной Турции Фуркан Коркмаз утверждает, что подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны трех игроков сборной Грузии и двух охранников.

В течение матча Коркмаз был удален с площадки и отправился в подтрибунное помещение. Там баскетболиста якобы атаковали представители команды-соперника, которые не участвовали в поединке.

"Когда я зашел в раздевалку, мер безопасности не было. Когда мы вошли в комнату, трое грузинских игроков бросились на нас, а также двое полицейских. Мы начали драться. На самом деле это была уличная драка. Пятеро напали на нас, мы защищали себя. Это была жесткая схватка. У других охранников не было благих намерений, они даже не пытались вмешаться", -цитирует Коркмаза издание Eurohoops.

Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онана заявил, что сборная Турции готова сняться с континентального первенства, если не будут предоставлены записи с камер наблюдения в подтрибунном помещении, где произошел скандальный инцидент.

"Когда Коркмаз был в коридоре на пути к раздевалкам с нашим тренером, грузинские игроки, не игравшие в матче, атаковали его вместе с другим удаленным игроком (Дудой Санадзе - прим) и полицией. На игрока, направляющегося в раздевалку, не должны нападать. В конце матча сразу 30 полисменов подталкивали нас к драке, мы участвовали в схватке с официальными грузинскими правоохранителями.

Мы обращаемся к ФИБА, я уже сообщил их официальным лицам. Не вводите себя в заблуждение и не держите нас за дураков. Они предоставят нам видеопленки из того коридора, записи минута в минуту. Если эти пленки не попадут к нам, мы покинем этот турнир", - приводит слова функционера Eurohoops.

Кроме того, сборная Турции уже подала протест на результат матча против Грузии, завершившегося поражением турков в овертайме - 83:88. Организаторы матча, который проходил в Грузии, якобы "украли" 22 секунды игрового времени после того, как в четвертом периоде технические фолы получили из-за драки Фуркан Коркмаз и Дуда Санадзе

На момент фола со стороны Санадзе таймер показывал 04:48, но после штрафных бросков до конца игры оставалось всего 04:26. Таким образом, хронометраж матча был нарушен.

Напомним, сборная Украины досрочно вышла в плей-офф Евробаскета-2022. "Сине-желтые" одержали три победы в трех играх группового раунда - над Великобританией, Эстонией и Италией.

ФОРМАТ ТУРНИРА

На первенстве континента по баскетболу выступают 24 сборные, которые поделены на 4 группы по 6 команд в каждой. По итогам группового этапа путевки в 1/8 финала получат четыре лучшие команды из каждой группы.

Далее 16 сборных будут определять победителя в одноматчевых противостояниях на вылет.

Чемпионат Европы по баскетболу продлится до 18 сентября 2022 года. Матчи будут сыграны в Чехии, Грузии, Италии и Германии.

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