Скандал на Кубке Африки: матч с двумя преждевременными финальными свистками требуют переиграть

Сборная Туниса обратилась к организаторам турнира.

В рамках поединка первого тура группового этапа Кубка африканских наций Тунис минимально уступил Мали — 0:1 .

Не обошлось без скандала – главный арбитр встречи Джанни Сиказве дал два преждевременных финальных свистка. Сначала судья сигнализировал о завершении игры на 86 минуте, затем решил продолжить встречу и снова дал свисток на 89 минуте и 47 секунде.

Учитывая, что команды не доиграли регламентированное время, сборная Туниса пригласила переигровку матча, сообщил журналист Гарри Аль-Смит.

Первоначально сообщалось, что официальные лица пытались вернуть футболистов на поле, чтобы провести минуты, но тунисцы отказались. Однако представитель сборной Туниса заявил, что такой просьбы не было.

Читайте также:

Хочет пополнить ряды чемпиона Испании: полуфиналист Евро-2020 угрожает руководству нынешнего клуба

Не вставал с постели: звезде сборной Англии понадобилась психологическая помощь после Евро-2020

Благодаря бесплатному сайту: президент канадского клуба рассказал необычную историю, как подписал звезду итальянского футбола